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محمود الشامي يظهر في اجتماع الجبلاية

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محمود الشامي يظهر في اجتماع الجبلاية محمود الشامي يظهر في اجتماع الجبلاية

التحرير

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حضر محمود الشامي عضو اتحاد الكرة السابق، مع هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، إلى مشروع الهدف، الذي يستقبل اجتماع المجلس المقرر انعقاده اليوم.

ويعقد مجلس إدارة الكرة برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعًا، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

ويناقش مجلس الجبلاية في الاجتماع، عددًا من الموضوعات المطروحة على الساحة الكروية وفي مقدمتها حكم محكمة القضاء الإدراي الأخير ببطلان إعلان نتيجة انتخابات مجلس الإدارة التي أجريت 30 أغسطس الماضي.

ويناقش أيضًا المجلس، تقديم مذكرة قانونية ضد كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد بسبب تصريحاته ضد المجلس، بالإضافة لمناقشة ملف المدير الفنى لمنتخب 2002.

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التحرير

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