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مروان محسن يطير إلى ألمانيا منتصف أبريل المقبل

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مروان محسن يطير إلى ألمانيا منتصف أبريل المقبل مروان محسن يطير إلى ألمانيا منتصف أبريل المقبل

التحرير

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يسافر مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أجرى مؤخرا جراحة الرباط الصليبي، إلى ألمانيا منتصف أبريل المقبل، للعرض على الطبيب الألماني (ماير).

ومن المنتظر أن يجري لاعب الأهلي في ألمانيا  بعض الفحوصات، إلى جانب البدء هناك في تنفيذ برنامجه التأهيلي لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع،على أن يعود بعدها للقاهرة؛ ليستأنف الجزء الثاني من التأهيل.

وكان مروان محسن تعرض للاصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الوطني فى أمم أفريقيا والتى أقيمت فى الجابون

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التحرير

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