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أوقاف قنا تحيل 29 موظفًا للتحقيق إثر ضبط 850 كتابًا يدعو للتطرف

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أوقاف قنا تحيل 29 موظفًا للتحقيق إثر ضبط 850 كتابًا يدعو للتطرف أوقاف قنا تحيل 29 موظفًا للتحقيق إثر ضبط 850 كتابًا يدعو للتطرف

التحرير

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قال الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا اليوم الأربعاء في تصريحات لـ"التحرير"، إنه تم تحويل موظفي المساجد المسؤولين عن المكتبات بداخلها إلى التحقيق، وذلك بسبب احتواء مكتبات تلك المساجد على عدد من الكتب التى تدعو إلى التشدد والتطرف الديني والفتنة بالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة في سياق تصريحاته أن لجنة من مديرية الأوقاف تفقدت مكتبات المساجد بالمحافظة، وتمكنت من ضبط 850 كتابًا من الكتب التى تدعو إلى التشدد والتطرف الديني داخل مكتبات المساجد، والتى كان من أبرز مؤلفيها القرضاوي والبنا وسيد قطب. 

وأشار الطراوي إلى أنه تم تحويل قرابة 29 موظفًا في مساجد المحافظة إلى التحقيق، بسبب تواجد تلك الكتب داخل المساجد التى يعملون بها، لافتًا الى أن لجنة تفقد المكتبات مستمرة في فحص المكتبات داخل مختلف مساجد المحافظة للتأكد من خلوها من أى كتب تدعو إلى التطرف.

كانت لجنة تم تشكيلها من مديرية الأوقاف في المحافظة تمكنت من ضبط 850 كتابًا يدعو للتطرف والتشدد الديني داخل مكتبات مساجد المحافظة، وتحظفت على تلك الكتب فى مخازن مديرية الأوقاف بالمحافظة لحين انتهاء التحقيقات. 

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التحرير

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