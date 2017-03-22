حوار| نائب «المجتمعات العمرانية»: سكان العاصمة الإدارية «هيشربوا من البحر»

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سيتم إنشاء محطة «تحلية» على خليج السويس بطاقة إنتاجية تقدر بـ 500 ألف متر مكعب كمرحلة أولى لخدمة المشروع

أوجه رسالة لأهالينا في «ابني بيتك»: «ادفعوا الأقساط هو القسط كام يعني؟»

الإسكان الاجتماعي المتميز هو اسكان حر "غير مدعم" لأصحاب الدخول أكثر من 3500 جنيه بدون اشتراطات صعبة

حوار: كريم ربيع

"مايكل. س"، شاب ثلاثيني حاصل على ليسانس آداب، اضطر لترك محرم بك بالإسكندرية بسبب عمله، ليقيم في شقة «إيجار جديد» بمساكن الأوقاف في الجيزة، مع أصدقائه، يحاول اتمام زواجه، فتقدم عدة مرات للحصول على وحدة سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعي، ولكن تم رفضه، في الوقت الذي تم قبول فيه أصدقاء له لديهم أكثر من وحدة سكنية.

وزارة الإسكان أعلنت في العام عن طرح 500 ألف وحدة سكنية للشباب، ولكن عدد الحاجزين لم يزيد عن 375 ألف حاجز لصعوبة الشروط، وتبني أيضاً ستة مدن جديدة في آن واحد، فهل تكون هذة المدن بوابة العبور من المآزق الإقتصادي أم ستضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة؟، وهل تلك المدن ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة من الأولويات في ظل المرحلة الإقتصادية التي نعيشها؟

«التحرير» توجهّت للمشرف الأول على تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتعرف على كل ما هو جديد في ملف العاصمة الادارية والعلمين الجديدة ومواقيت تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي وتهديد سكان مشروع ابني بيتك بسحب أراضيهم.

ورغم حصولنا على موعد مع المهندس عبد المطلب في الرابعة والنصف عصر يوم الخميس الماضي، حضرنا في الموعد المحدد، إلا أننا لم نستطع مقابلته قبل مرور ساعتين كاملتين، أخيراً سمح لنا بالدخول واعتذر عن التأخير، مكتب عادي تغطيه مئات الأوراق يحوي ثلاجة مياه وشاشة تعرض تلاوة القرءان وباقة زهور وهواتف لا تتوقف عن الرنين، وثلاثة موظفيين يقفون أمامه بملفات وأوراق، وبدأنا الحوار في وجودهم.

الوزارة أعلنت أنها تنفذ أضخم مشروع للإسكان الاجتماعي.. أين وصلتم؟

ننفذ 350 ألف وحدة سكنية، ضمن مرحلتين، من المقرر الإنتهاء منهم في 30 ديسمبر من العام الحالي، سلمنا حوالي 80 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب إلى صندوق التمويل العقاري.

سيتم تسليم 2000 وحدة سكنية جديدة بمدينة العاشر من رمضان في 30 مارس الجاري إلى صندوق التمويل العقاري، بالإضافة إلى 10 آلاف وحدة بمدينة 6 أكتوبر يتم تسليمهم بدءاً من 30 يونيو المقبل.

وبم تفسر رفض وعزوف عدد كبير من الشباب عن المشروع؟

المشروع له اشتراطات خاصة به، لضمان حقوق البنوك المشاركة في مبادرة البنك المركزي لتمويل مشروع الاسكان الاجتماعي، وقطعاً لا تبطبض هذة الشروط على بعض غير القادرين على الشراء، لذا طرحنا وحدات بنظام الإيجار والإيجار التمليكي على غير القادرين.

"مايكل. س"، الشاب الثلاثيني، صُدم حينما استفسر عن أسباب رفضه، فقال له الموظف إن الشروط لا تنطبق عليه، نظراً لكونه غير معين في جهة عمله، وأن محل اقامته في البطاقة الشخصية بالإسكندرية، كما أن عقد إيجار الشقة التي يقيم فيها لا يجوز توثيقه بالشهر العقاري، لذا لا يحق له الحصول على وحدة سكنية بالقاهرة أو الجيزة.

صدمة "مايكل" تضاعفت، بعد أن اطلع على النتائج الأولية للتعداد التى ينفذها حاليًا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فوجد أن هناك نحو 10 ملايين شقة خالية ومغلقة في مصر، وقطعاً من ضمن هذة الوحدات ملايين الشقق في المدن الجديدة، بسبب ضعف التنمية ونقص شديد في الخدمات في تلك المدن.

وماذا عن الوحدات التي تم بناءها ولا تجد حاجزيين؟

بالفعل تم بناء آلاف الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بعدد من المدن، ولكن الإقبال عليها كان ضعيفاً لغاية، منها غالبية مدن الصعيد "أسوان الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة" بالإضافة إلى مدينة برج العرب الجديدة.

لذا قرر مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن يتم خروج هذة الوحدات من اشتراطات مشروع الإسكان الاجتماعي، المرتبطة بالسن والإقامة في نفس المحافظة ومفردات دخل، ليتم بيعها بالنظام الحر والتخصيص المباشر، ولكن بنفس أسعار الإسكان الاجتماعي، خلال شهر من الآن.

أعلنتم عن محور جديد في مشروع الإسكان الاجتماعي وهو «المميز».. فما هي اشتراطاته؟

هو اسكان حر "غير مدعم" للقادرين على الشراء بدون دعم، لأصحاب الدخول أكثر من 3500 جنيه بدون اشتراطات صعبة، وخلال أيام سنبدأ في تنفيذ نحو 30 ألف وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة، على أن يتم التسليم خلال عام من الآن، بمساحة تقريبية 96 متر، منها القاهرة الجديدة، 6أكتوبر، العبور، بدر، دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة".

ومن مكاسب هذه الوحدات يتم الإنفاق على وحدات الإسكان الاجتماعي المدعمة.

تبنون 6 مدن جديدة في آن واحد في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.. فهل هذا طبيعي؟

بالفعل نبني «العاصمة الادارية الجديدة، العلمين الجديدة، توشكى الجديدة، شرق بورسعيد، مدينة ناصر بهضبة أسيوط، ومدينة غرب قنا»، وهو جهد غير طبيعي.

مصر على طول تاريخها القديم، لم تستطع الخروج من حيز الـ 6% من مساحتها الإجمالية، وهو ما أحدث خللاً في الكثافة السكانية، وبما أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي قاطرة البناء وشق مدن جديدة في الصحراء، فقررنا تحمل مسؤوليتنا كاملة.

ولا تنسى أن المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة اقتصادية ضخمة، تدر أموالاً طائلة للموازنة العامة للدولة من حصيلة بيع الأراضي، سواء للمصريين في الداخل بالعملة المحلية، أو للمقيمين في الخارج بالعملة الدولارية، وهو محور جديد تم استحداثه بعد الثورة.

الدكتور سامح العلايلى عميد كلية التخطيط العمرانى الأسبق، أكد في تصريحات خاصة أن الحديث عن استيعاب العاصمة الادارية كثافات سكانية مستقبلية، عار تماماً عن الصحة، لأن هذة العاصمة تستهدف شريحة واحدة فقط وهي شريحة الأغنياء التي لا تتجاوز 10% من السكان، ولن يكون للفقراء أي وجود في المشروع، والدليل على ذلك أن المباني والوحدات التي يتم تنفيذها بمساحات لن تقل عن 150 متر وفيلات ودوبلكسات وكمبوندات، فهل سيمنحون الفقراء "توين هاوس".

مساحة الجزء المعمور في القاهرة الكبرى على مدى آلاف السنين لا يتجاوز الـ 600 كيلو متر مربع، فكيف سيتم تنفيذ مدينة واحدة على مساحة 700 كيلو متر.



وزير الإسكان أعلن خلال المؤتمر الإقتصادي أن الدولة لن تدفع مليماً في إنشاء العاصمة الإدارية.. فوجدنا أن الدولة هي من ستتحمل تكلفة البناء.. فماذا حدث؟

أنا مسؤول فقط عن التنفيذ، ولكن أريد أن أقول إن ما تم توقيعه مع رجل الأعمال محمد العبار في المؤتمر الإقتصادي مجرد مذكرة تفاهم، من الوارد أن تتحول إلى عقود ومن الوارد ألا يتم الإتفاق على كافة البنود، ونفس الأمر مع الشركة الصينية، التي لم يتم التواصل

كما أن وزير الإسكان قال أكثر من مرة، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خارج موازنة الدولة، لأنه مشروع استثمارى اقتصادى، وسيكون أحد المشروعات التى تضيف للموازنة.

الدكتور سامح العلايلى، أبدى رفضه الشديد فكرة إنشاء عاصمة جديدة، قائلا: «الفكرة مش فى محلها، لأنها ليست ضمن الأولويات المُلحة، هو إحنا عشان مش عارفين ندير العاصمة الحالية نروح نبى واحدة جديدة، أى منطق هذا؟».

العلايلي أكد أنه من الممكن إنشاء حى للمال والأعمال بالقرب من محور قناة السويس، لكن نقل العاصمة السياسية NO، مشيرا إلى أن كل عواصم العالم فى مدن ذات طابع تاريخى.

بخصوص التنفيذ.. إلي أي مرحلة وصلت العاصمة الادارية؟

بدأنا في تنفيذ المشروع في 1 مايو 2016، بداية من البنية التحتية في حوالي 10 آلاف و500 فدان، من ضمنهم الحي السكني الذي يتم تنفيذ به 26 ألف وحدة سكنية فاخرة ومتوسطة، على مراحل مختلفة.

وجاري تنفيذ مرافق الحي الحكومي من مياه وصرف وكهرباء، وجاري العمل في المرافق الأساسية منها خط مياه "مؤقت" قادم من مدينة العاشر من رمضان وكهرباء مؤقتة.

ومن المفترض أن يضم جميع مقار الوزارات ومجلس الوزراء والبرلمان، بالإضافة إلى حى المال والأعمال، الذى سيتواجد فيه البنوك، وتبلغ مساحاتها 1000 فدان.

لماذا تلجأون للحلول المؤقتة في توصيل المياه؟

لأن الدراسات أكدت أن مشروع العاصمة الادارية سيعتمد على تحلية مياه البحر، عبرّ عدد من محطات التحلية التي سيتم تنفيذها بمنطقة خليج السويس، بخلاف خط يصل من محطة القاهرة الجديدة، التي ستبدأ في العمل خلال شهر ونصف على أقصى تقدير، حيث بدأ الضخ التجريبي للمحطة بنجاح، والحمد لله انتهت السنوات العجاف وسيأتي الخير.



تحلية مياه البحر!.. العاصمة الادارية تبعد 60 كيلومترًا عن السويس.. فهل تنقلون مياه البحر كل هذه المسافة؟

وجدنا أن المسافة بين موقع العاصمة الإدارية ونهر النيل، مثل المسافة بينها وبين البحر، إذن فالتكلفة مقاربة، وبسبب وجود ندرة ومشاكل في المياه العذبة في الفترة المقبلة، قررنا الإعتماد على تحلية مياه البحر.

وهل منطقي أن تعتمد مدينة بمساحة 700 كيلو متر على مياه البحر؟

كل ذلك تم دراسته بعناية، وكفاءة المياه الناتجة عن تحلية مياه البحر ستكون أفضل من المياه العذبة، ولكن السعر سيكون أكبر لأن التكلفة ستكون أكبر.

وسيتم إنشاء محطة تحلية على خليج السويس بطاقة إنتاجية تقدر بـ 500 ألف متر مكعب كمرحلة أولىى لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة، ويجرى حاليا تحديد مساحة الأرض التى سيتم إنشاء المحطة عليها مع شركة البتروكيماويات والشركة المالكة للأرض، وفى انتظار انتهاء هذه الإجراءات للبدء بتنفيذ المحطة، وسيتم الاستعانة بالخبرة السنغافورية فى إنشاء أحدث محطات تحلية مياه البحر.

الدكتور سامح العلايلى، قال عن الاعتماد على تحلية مياه البحر في العاصمة الادارية الجديدة، إن هذا غير منطقي، قد أصدق أن ذلك سيتم تنفيذه في المدن الجديدة التي تطل على الساحل، ولكن أن يتم توصيل مواسير بطول 60 كيلو متر فهذه تلكفته ستكون باهظة جداً.

وإلى أي مررحلة تنفيذية وصلتم في مدينة العلمين الجديدة؟

سنبني 5 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، جاري تنفيذ 1500 وحدة منهم، وجاري أيضاً تنفيذ البنية التحتية من مياه وصرف وطرق.

وعن المنطقة الساحلية بالمدينة، فجاري تنفيذ الممشى السياحى والخدمات الخاصة به.

متى تبداون طرح الأراضي السكنية بالمدينة؟

ننتظر الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية بالمدينة، لنبدأ طرح الأراضي السكنية بها، سواء للمستثمرين أو الأهالي، كي يستطيع المستفيد البناء مباشرة، وتجنب مشاكل الماضي بالطرح قبل انتهاء المرافق.

انتهيتم من 1224 شقة بمدينة توشكى الجديدة منذ أكثر من عام.. ولكن لم يتم بيع وحدة واحدة منهم بسبب ارتفاع الأسعار؟

نفذنا 1224 وحدة سكنية متنوعة بين اسكان اجتماعي ومتوسط، وتم الانتهاء من توصيل المرافق، وجاري تخصيص عدد من الوحدات للجهات والوزارات العاملة بالمنطقة "ري، كهرباء، صحة، مياه".

وبخصوص ارتفاع أسعار الوحدات، فهذا هو سعر التكلفة، ولكن سنمنح تسهيلات كبيرة في السداد للراغبين في الشراء، أهمها مد فترة السداد لمدد أطول.

وكانت «التحرير» قد نشرت تقريراً بعنوان «في توشكى الجديدة.. إسكان محدودي الدخل بـ 400 ألف جنيه»، كشفت فيه أن سعر المتر لشقق مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة هو 3670 جنيهًا، وبما أنَّ متوسط المساحة 105 أمتار، فإنَّ سعر الوحدة السكنية هو 385 ألفًا و350 جنيهًأ، أي أكثر من ضعف سعر المتر بنفس المشروع في قلب القاهرة بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد.

في المقابل، استغرب الدكتور محمد شحاتة أستاذ التخطيط بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة من مبرر إنشاء "توشكى الجديدة" والجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإنشاء مدينة في عمق الصحراء لخدمة نشاط زراعي يعتمد في الأساس على التكنولوجيا الحديثة وليس على كثافة العمالة في الري والزراعة، لافتًا إلى أنَّ عدد العمالة منخفض، موضِّحًا أنَّه كان من الأفضل إنشاء تجمُّعات عمرانية صغيرة وليست مدينة جديدة.

وأبدى شحاتة استغرابه الشديد وعدم تصديقه لسعر المتر الذي حدَّدته وزارة الإسكان في هذه المدينة الوليدة، والتي من المفترض أن يكون بها عناصر جذب وليست طرد، مشيرًا إلى أنَّ المدن الجديدة أصبحت مناطق للإيواء وليست مدن جديدة.

هناك أزمة شديدة يعيشها سكان مشروع "ابني بيتك" بعد تهديداتكم بسحب أراضيهم بسبب تأخرهم في سداد الأقساط؟

بكل صراحة أريد أن أوجه نصيحة لأهالينا في مشروع ابني بيتك: «هو القسط كله كام يعني.. 1070 جنيه؟، فيجب أن تراعو أن وزارة الإسكان صرفت مبالغ مالية طائلة لتوصيل البنية التحتية للمشروع، وأن تدفعوا الأقساط».

هم يريدون إلغاء فوائد الأقساط؟

أنا غير مسؤول عن إلغاء فوائد الأقساط المستحقة، فهذا الأمر يحتاج موافقة مجلس الوزراء، والإدارة العقارية هي المنوطة بذلك.