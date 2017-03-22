صور| اجتماع موسع لمناقشة استعدادات المنيا لموسم القمح

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عقد محافظ المنيا اللواء عصام البديوى اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا، لمناقشة خطة المحافظة لاستلام القمح لعام 2017 وتذليل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارعين وتحديد الشون والصوامع التي ستقوم بعملية الاستلام والتخزين.

حضر الاجتماع محمد عبد الفتاح السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة، ومدير بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومسئولو شركة المطاحن.

ناقش الاجتماع إنتاج المحافظة من القمح لكل مركز والسعة التخزينية للشون والصوامع المتاحة، وكذلك موقف كل مركز من حيث التخزين واستلام القمح، وخطة استلام القمح وتوفير المزيد من الأماكن الأخرى والمعدة جيدًا فى حال وجود عجز في أماكن التخزين.

وقال البديوى إنه سيتم عمل لجنة مُشكلة من الجهات المعنية لاستلام القمح وفق جدول زمني ومراحل عمل محددة وتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، حيث سيتم فتح طاقة استيعابية جديدة لتخزين القمح بجميع مراكز المحافظة.

واستعرض الشون والصوامع ونقاط التجمع المختلفة في المحافظة، وناقش الطاقات الاستيعابية لكل منها للوقوف على مدى جاهزيتها وتوفير المزيد من الأماكن لسد احتياجات المحافظة.