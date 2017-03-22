جلسة حوار مجتمعي لـ «الوفد» حول قانون الأحوال الشخصية

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قرر حزب الوفد إقامة جلسة حوار مجتمعى، يوم الجمعة المقبل، للتناقش حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك بمقر الحزب بالدقي.

وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الحزب، إن جلسة الحوار تأتي بناء علي طلب الجمهور، خاصة أن الوفد تلقى العديد من الاتصالات والرسائل من مواطنين طالبوا المشاركة فى الحوار وذلك بعد نشر النسخة الأخيرة من القانون.

وأكد أن بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد أجري استطلاعاً للآراء من خلال العديد من ورش العمل وجلسات الاستماع التى جابت المحافظات استعدادا لتقديم مشروع القانون بشكل رسمى فى نهاية الشهر الحالى.

وأشار إلى أن الحزب سيعقد جلسة عمل أخيرة نهاية الأسبوع، عقب نهاية ذلك الحوار، بحضور متخصصين فى الشريعة والطب النفسى والقانون وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة.