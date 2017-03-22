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خلف الله: زيارة قناة السويس للتعرف على مشروعات المنطقة

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خلف الله: زيارة قناة السويس للتعرف على مشروعات المنطقة خلف الله: زيارة قناة السويس للتعرف على مشروعات المنطقة

التحرير

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قال اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن اللجنة توجهت صباح اليوم، برئاسة اللواء كمال عامر، لزيارة قناة السويس الجديدة، ومدينة الإسماعيلية، مشيرا إلى أن اللجنة ستنهي زيارتها وستعود في نهاية اليوم.

وأوضح خلف الله، أن وفد لجنة الدفاع، سيتوجه لزيارة مدينة الإسماعيلية، في إطار برنامج لجنة دفاع البرلمان لتفقد المدينة، وقناة السويس الجديدة، ومشروعاتها.

وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن اللجنة ستتفقد قناة السويس الجديدة، للتعرف على أبرز معالمها، وزيارة السفن التجارية الموجودة بها، والتعرف على حركة تنشيط السياحة، والمشروعات المستقبلية الموجودة بالمنطقة، وفرص العمل المطلوبة لتفعيل دور القناة الجديدة بعد إنشائها.

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التحرير

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