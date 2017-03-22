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أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم

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أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم

التحرير

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شهدت الخضار اليوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا بأسواق الجملة، لتسجل الطماطم نحو 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس نحو 4.5 جنيه للكيلو، والبصل 7.5 جنيه للكيلو، والكوسة 3.75 جنيه للكيلو، والخيار نحو 4.5 جنيه للكيلو، والبسلة 4 جنيهات للكيلو، والفاصوليا نحو 10 جنيهات.

وبأسواق التجزئة، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ لتسجل الطماطم نحو 7 جنيهات للكيلو، والبطاطس 6.5 جنيه للكيلو، البصل نحو 9 جنيهات للكيلو، والكوسة 5 جنيهات، والخيار الصوب 7.5 جنيه للكيلو، والبسلة 6 جنيهات، والفاصوليا نحو 15 جنيهًا للكيلو.

أما الفاكهة، فقد شهدت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث سجل البرتقال البلدي نحو 4.5 جنيه للكيلو، الجوافة نحو 7 جنيهات، والتفاح الجولدن نحو 14 جنيه للكيلو، والفرالة 8 جنيهات.

وارتفعت الفاكهة بأسواق التجزئة ليسجل البرتقال البلدي نحو 5 جنيهات للكيلو، والجوافة 8 جنيهات، والتفاح الجولدن نحو 14 جنيه للكيلو، والفراولة نحو 9 جنيهات للكيلو.

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التحرير

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