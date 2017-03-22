ضبط 148 كيلو مخدرات متنوعة خلال 72 ساعة

كتب – فتحى عمر وسامح غيث:

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، حملات أمنية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، ومروجي المواد المخدرة.

وأسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام خلال 72 ساعة عن ضبط 551 قضية مخدرات، بإجمالي كميات بلغت 123 كجم بانجو، 21 كجم حشيش، 4,378 كجم هيروين 26 ألف قرص مخدر.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة، وجاري العرض على النيابة العامة.