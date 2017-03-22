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بالصور- البابا تواضروس يلتقي رئيس وزراء لبنان بالكاتدرائية

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مصراوي Masrawy

بالصور- البابا تواضروس يلتقي رئيس وزراء لبنان بالكاتدرائية البابا تواضروس يلتقي رئيس وزراء لبنان

القاهرة ـ مصراوي:

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والوفد المرافق له، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان في استقبال رئيس وزراء لبنان من أحبار الكنيسة الأنبا دانيال أسقف المعادي، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس القديمة، وأسقفية الخدمات، والأنبا أكليمنضس الأسقف العام لكنائس عزبة الهجانة وألماظة وزهراء مدينة نصر، وأيضًا القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة والقمص مكاري حبيب والقس أنجيلوس اسحق والقس أمونيوس عادل سكرتارية البابا، والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للعلاقات والمشروعات.

بينما رافق الضيف اللبناني خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، ووزير الزراعة غازي زعيتر، ووزير المالية على حسن خليل، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الثقافة غطاس خوري، ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ووزير الطاقة والمياه سيزار أبى خليل، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء نادر الحريرى ونقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي وإلياس عون.

ومن المصرية رافقت رئيس الوزراء اللبناني، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.​

البابا تواضروس يلتقي رئيس وزراء لبنان (3)

البابا تواضروس يلتقي رئيس وزراء لبنان (4)

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