الإنتاج الحربي: نسعى لتسويق منتجاتنا محلياً ودولياً

كتب- مصطفى المنشاوي:

وقع الدكتور المهندس حسن عبد المجيد ـ نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بروتوكول تعاون مع شركة ألكس إيجيبت للنقل وخدمات المساندة الدولية يمثلها الدكتور علام عبد الحليم مدير عام الشركة.



ويهدف البروتوكول إلى قيام شركة ألكس إيجيبت بتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربي المدنية داخل وخارج مصر لما لديها من خبرة في مجالات التسويق محليا ودوليا، حسبما ذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء.



وأعرب الدكتور حسن عبد المجيد عن ترحيبه بعقد البرتوكول ايمانا بضرورة توفير وتسهيل وصول المنتجات لكافة المستهلكين فى جميع محافظات الجمهورية لتشجيع ودعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا على حرص الوزارة على إستغلال فائض طاقتها الإنتاجية فى التصنيع المدني لتوفير إحتياجات السوق المحلي وسد العجز السوقي من المنتج المصري مع الحرص على الالتزام بالمواصفات العالمية والقياسية والأسعار التنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.