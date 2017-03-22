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الصحة تُقر ضوابط جديدة لصرف حقن "آر أتش" للحوامل

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

اعتمد الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، قرارًا بصرف حقن "أنتي آر أتش" للسيدات الحوامل، عبر مراكز الدم الإقليمية التابعة لخدمات نقل الدم القومية، بجانب صرفها منافذ الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وحقن "RH" تُعطى للأمهات بعد الولادة لمنع تكوين الأجسام المضادة، على ألا يتجاوز ذلك 72 ساعة من وضع الجنين.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 155 لسنة 2017، وحصل مصراوي على نسخة منه، شروط صرف حقن "آر أتش"، فبالنسبة لحالة الأمهات بعد الولادة، يجب تقديم نتائج تحليل تفيد أن "RH" الأم سالب، و"RH" الزوج موجب، بالإضافة إلى إخطار ولادة أو شهادة ميلاد الطفل.

وبالنسبة لحالة السيدات الحوامل، فإنه يتم تقديم تقريرًا طبياً معتمدًا من الطبيب المعالج ومدير المستشفى التي أدخلت إليها الحامل وهي في حالة نزيف أو إجهاض، وذلك بالإضافة لتقديم نتائج تحليل تفيد أن "RH" الأم سالب، و"RH" الزوج موجب، بجانب لصورة من قسيمة الزواج والرقم القومي للزوج والزوجة.

وعلى إثر قرار وزير الصحة، أصدرت عفاف أحمد، مدير عام المركز القومي لخدمات نقل الدم، الضوابط الجديدة لصرف الحقن.

وقالت عفاف أحمد إنه سيتم استلام "RH" من شركة فاكسيرا بتفويض رسمي لمندوب المراكز الإقليمية شهرياً يفيد استلامه الأصناف، ويتم تحرير إيصال استلام بعدد الأصناف المسلمة لمندوبين.

وأوضحت مدير بنك الدم القومي أنه سيتم البيع من خلال أقسام الصرف بالمراكز الإقليمية نقدًا بالسعر الجبري 720 جنيهًا.​

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مصراوي Masrawy

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