ننشر أسماء الطالبات المصابات باختناق في حريق بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

أكد مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم بدمياط، إصابة 10 طالبات بمدرسة الغوابين الإعدادية بنات التابعة لإدارة الروضة التعليمية باختناق جراء اندلاع حريق هائل في أراضي زراعية بجوار مبنى المدرسة، اليوم الأربعاء، موضحًا أن المصابات هن دينا جمال وهاجر حمزة وسهام جودة وهاجر أيمن ونورهان جودة وفاطمة مرعي وإسراء أبو النجا وسماح محب علي، وياسمين رضا وهاجر علي.

وتوجه ياسر عمر وكيل مديرية التربية والتعليم إلى مستشفى فارسكور المركزي للاطمئنان على حالات الطالبات، مؤكدًا لأولياء الأمور أنه سيجري التحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين.

وقال الدكتور جمال عبد الناصر، مدير مديرية الشئون الصحية بدمياط، إن مستشفى فارسكور المركزي استقبل الطالبات وأن جميع الحالات في تحسن بعد تقديم العلاج اللازم لهن، مشيرًا إلى أنه جرى نقل الطالبات فور الإبلاغ عن الواقعة إلى المستشفى.