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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات نيجيريا إلى 28 قتيلا ومصابا

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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات نيجيريا إلى 28 قتيلا ومصابا ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات نيجيريا إلى 28 قتيلا ومصابا

مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات نيجيريا إلى 28 قتيلا

أبوجا (أ ش أ)
ارتفعت حصيلة ضحايا خمسة انفجارات وقعت بمدينة "مايدوجوري" شمال شرق نيجيريا إلى 8 قتلى وأكثر من 20 مصابا.

ونقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء عن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ قولها إن الانفجارات استهدفت نقاط مختلفة على طول الطريق السريع "مايدوجوري-جامبورو"، مشيرة إلى أنها شملت أيضا مخيما للنازحين حيث لقي مدنيان مصرعهما.

وأضافت الوكالة النيجيرية أن خمسة أشخاص قد فجروا أنفسهم في مدينة "مايدوجوري" التي تعد مهد جماعة "بوكو حرام" المسلحة المرتبطة بتنظيم "داعش".

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