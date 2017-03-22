سلاح الجو الإسرائيلي يستضيف "أكبر تمرين دولي في تاريخه"

تل أبيب (د ب أ)

أفادت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الأربعاء بأن سلاح الجو الإسرائيلي سيستضيف في الخريف المقبل "أكبر تمرين جوي دولي في تاريخه".

وأوضحت أن التمرين سيجري بمشاركة حوالي مئة طائرة من سبع دول أجنبية، هي الولايات المتحدة والهند وألمانيا وفرنسا واليونان وبولندا وإيطاليا.

وسيتدرب الطيارون على مدار أسبوعين، خلال التمرين الذي أطلِق عليه اسم "عَلَم أزرق"، على خوض المعارك الجوية وضرب الأهداف الأرضية وتجنب الصواريخ.

ومن المتوقع أن يتابع التمرين ضباط وملحقون من حوالي 40 دولة بصفة مراقبين.

وكانت فرقة الاحتياط التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية في إسرائيل قد أجرت أمس تمرينا بمشاركة نحو ألفين من جنود الاحتياط لاختبار الجاهزية "على جبهة غزة".