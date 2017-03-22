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وفاة أسطورة ليفربول السابق عن عمر يناهز 83 عامًا

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ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، اليوم الأربعاء، وفاة روني موران، قائد وأسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، عن عمر ناهز 83 عامًا.

وأضافت الصيفة أن موران خاض 379 مباراة بقميص ليفربول، خلال الفترة ما بين عامي 1952، و1968، وسجل أطول فترة عمل بالنادي قبل أن يعتزل في 1999، وسجل خلال تلك الفترة 17 هدفًا.

وانضم موران إلى الجهاز الفني لفريق ليفربول في عام 1966، وتولى منصب المدير الفني للفريق الأول بشكل مؤقت مرتين، بعد استقالة كيني دالجليش في 1991، وعندما خضع جرايمي سونيس لجراحة في القلب عام 1992.

وتوج روني موران، مع ليفربول بلقبين للدوري الإنجليزي الدرجة الأولى في موسمي 1963-64، و1965-66، وتوج بدوري الدرجة الثانية عام 1961-62، كما توج كأس الإتحاد الإنجليزي موسم 1964-65، علاوة على انه توج بالدرع الخيرية ثلاث مرات أعوام (1964 - 1965 - 1966).

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