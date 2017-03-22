4 فواكه تخلصك من دهون البطن نهائيًا

شيماء مصطفى

تلعب الفواكه دورا بارزا في السيطرة على زيادة الوزن، وبالتحديد دهون البطن المتراكمة، والتي تعد من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجهها الكثيرات.



لذا يقدم الدكتور محمد رحيم، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة أهم الفواكه التي تساعدك في نسف دهون البطن نهائيا.



الأناناس

يحتوى الأناناس على عدد قليل من السعرات الحرارية، ونسبة عالية من المياه، وبالتالي فإنه يعمل كمدر للبول، ويحتوى على نسبة عالية من الألياف التي تسهل عملية الهضم.



الكيوى

يحتوى الكيوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات (سي)،(ب) و(أ)، وأملاح الفوسفور والبوتاسيوم والحديد، مما يجعله من الفواكه التي تساعد في إنقاص الوزن سريعا، بالإضافة إلى أنه خال من الكوليسترول، ويحتوى على الألياف الطبيعية التي تساهم في خفض معدلات الكوليسترول في الدم، وتجعلك تشعر بالشبع سريعا.



التوت

يعتبر من الفواكه المعتدلة في السعرات الحرارية، كما يوفر 83 سعرا حراريا في كل 100 جرام، ، بالإضافة إلى أنه يعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم، ولا يحتوى على دهون مشبعة.



الرمان

يعتبر مصدرا جيدا للألياف، والتي تساعد في عملية الهضم وسلاسة حركات الأمعاء، بالإضافة إلى أنه يعزز ويحسن الدورة الدموية، ولأنه مُكون من حبيبات صغيرة جدا، فإنه يبقي الجسم ممتلئا، وفي حالة شبع لفترة أطول.



المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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