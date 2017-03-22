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غدًا.. وزير الآثار يعلن من الأقصر تفاصيل جديدة عن اكتشافات الإله "سخمت"

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غدًا.. وزير الآثار يعلن من الأقصر تفاصيل جديدة عن اكتشافات الإله "سخمت" غدًا.. وزير الآثار يعلن من الأقصر تفاصيل جديدة عن اكتشافات الإله "سخمت"

مصراوي Masrawy

خالد العناني وزير الآثار

الأقصر – محمد محروس:

يتفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، غدًا الخميس، عدد من المناطق الأثرية في البر الغربي بمحافظة الأقصر للوقوف على أعمال البعثات الأثرية العاملة في المنطقة.

كما يعقد وزير الآثار ظهر غدٍ الخميس مؤتمرًا صحفيًا بمتحف التحنيط بشأن الاكتشافات الأثرية الأخيرة لتماثيل الإله "سخمت" قبل أن يتفقد أعمال الترميمات الجارية بمعبد الأقصر .

وكانت البعثة المصرية الألمانية العاملة بمعبد الملك "أمنحتب الثالث" بكوم الحيتان بالبر الغربي بالأقصر اكتشفت في منتصف شهر مارس العام الماضي مجموعة من تماثيل وأجزاء تماثيل للإله "سخمت" .

ويأتي من بين التماثيل المكتشفة 3 مكتملة تظهر فيها الإلهة "سخمت" برأس لبؤة وجسم أنثوي تجلس على العرش وتمسك في يدها اليمنى علامة "العنخ" رمز الحياة في القديمة بالإضافة إلى جزء علوي من تمثال وجزء سفلي لتمثالين وجزأين آخرين يمثلان الجزء الأوسط لتمثالين في وضع وقوف تظهر فيهما "سخمت" حاملة صولجان على هيئة نبات البردي في يدها اليسرى في حين تمسك في يدها اليمنى برمز الحياة والتمثال الأخير للملك "أمنحتب الثالث" وهو واقف يرتدي الرداء الخاص بحكمه اليوبيلي ويبلغ ارتفاعه حوالي77 سم وعرضه 56 سم.

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