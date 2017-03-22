إحالة موظف بجامعة بني سويف للنيابة العامة بسبب 300 جنيه

بني سويف ــ أحمد كامل:

أحال الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، فني كهرباء بمبنى إدارة الجامعة، منتدب لكلية الحقوق، يدعى "م. ص. أ" للنيابة العامة، لتقاضيه مبلغا ماليا من طالبة، لتسهيل مهام لها، لا تدخل في اختصاصه، بناء على التحقيق الذي أجرته الإدارة القانونية بالجامعة.

وكشف مصدر داخل الجامعة، عن تقدم الطالبة آية علي أحمد، بشكوى تدعي فيها أن فني الكهرباء، تقاضى منها 300 جنيه نظير تسهيل تحويلها من كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا إلى جامعة بني سويف.

وأكد المصدر أن التحقيق مع فني الكهرباء تم بمعرفة الشئون القانونية، والذي كشف عن خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، واستغلال وظيفته كونه موظفا عاما بالجامعة، وتقاضيه مبلغا لتسهيل مهام لا تدخل في اختصاصه.