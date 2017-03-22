أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إحالة موظف بجامعة بني سويف للنيابة العامة بسبب 300 جنيه

Google+ Print
إحالة موظف بجامعة بني سويف للنيابة العامة بسبب 300 جنيه إحالة موظف بجامعة بني سويف للنيابة العامة بسبب 300 جنيه

مصراوي Masrawy

جامعة بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:
أحال الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، فني كهرباء بمبنى إدارة الجامعة، منتدب لكلية الحقوق، يدعى "م. ص. أ" للنيابة العامة، لتقاضيه مبلغا ماليا من طالبة، لتسهيل مهام لها، لا تدخل في اختصاصه، بناء على التحقيق الذي أجرته الإدارة القانونية بالجامعة.
وكشف مصدر داخل الجامعة، عن تقدم الطالبة آية علي أحمد، بشكوى تدعي فيها أن فني الكهرباء، تقاضى منها 300 جنيه نظير تسهيل تحويلها من كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا إلى جامعة بني سويف.
وأكد المصدر أن التحقيق مع فني الكهرباء تم بمعرفة الشئون القانونية، والذي كشف عن خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، واستغلال وظيفته كونه موظفا عاما بالجامعة، وتقاضيه مبلغا لتسهيل مهام لا تدخل في اختصاصه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى

الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى