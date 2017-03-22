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النيابة تقرر حبس المتهمين الاثنين بقتل تقى ''عروس بنها''

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النيابة تقرر حبس المتهمين الاثنين بقتل تقى ''عروس بنها'' النيابة تقرر حبس المتهمين الاثنين بقتل تقى ''عروس بنها''

مصراوي Masrawy

النيابة بشأن المتهمين بحبس عروس بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت نيابة بنها برئاسة المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس طالب وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل "تقى .ن" الطالبة بكلية الاداب جامعة بنها "عروس بنها".

وكانت تقى عثر عليها بمنزلها مقتولة ومصابة بحوالي 19 طعنة بجسدها قبل زفافها بأسبوع.

كان اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء علاء سايم بالواقعة، حيث دلت تحريات المباحث، إلى أن ضباط فريق البحث الجنائى بمباحث قسم بنها، عثروا على هاتف العروس المقتولة، قبل زفافها، بأيام داخل مسكن أحد جيرانها.

وكشف فريق البحث الجنائي ، أن وراء ارتكاب واقعة قتل "تقى ناجى"هو المدعو "ح.ص "19 سنة طالب و"أ.ح" عامل 23 سنة.

وجرى القبض على الأول بمنزله، كما كشفت المباحث عن وجود آثار جروحات باليد اليمني للمتهم نتيجة مقاومة المجني عليها للجاني وقت ارتكاب الجريمة.

وبمواجهة المتهمين الاثنين اعترفا بارتكابهما للواقعة بغرض السرقة وأنه أثناء دخوله منزل "المجنى عليها" فوجئ بها رغم أنه راقب المسكن وشاهد أهلها وهم يغادرونه فأقدم على ارتكاب الواقعة.

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