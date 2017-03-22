8 أعراض تؤكد إصابة طفلك بأمراض الكلى

شيماء مصطفى

تعتبر الكلى من الأعضاء الحيوية بالجسم، لأنها تعمل على تنقية الجسم من السموم وطردها خارج الجسم، وأي إصابة بها تؤثر على الصحة خاصة عند الأطفال.



يقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة: إن أمراض الكلى في كثير من الأحيان ليس لها أعراض عند الكبار والصغار، لكن يجب أن نعلم جيدا أن أي ارتفاع بدرجة الحرارة عند الأطفال والرضع بدون سبب قد يكون ناتجا عن التهاب المسالك البولية.



وأوضح أنه إذا لم يتم اكتشاف المرض في الوقت المناسب، خصوصا مع وجود ارتداد بول من المثانة إلى الكلى عبر الحالب، فإن ذلك يسبب عواقب وخيمة، تنتهي بضمور الجهتين على الكليتين أو الفشل الكلوى لا قدّر الله.



وأضاف شبيب أنه في حالة وجود تاريخ مرضى للعائلة، يجب الفحص الدوري للأطفال، كما أنه إذا كان هناك مشكلات بالكلى لدى الطفل وهو في رحم أمه يجب الفحص الدوري له باستمرار، لتجنب حدوث أي مضاعفات مفاجئة.



وأكد أن الأهم من كل ذلك يجب عدم تقديم الملح والسكر للطفل قبل إتمامه العام الأول من عمره لعدم إرهاق الكلى، وبشكل عام يجب منعه من تناول الأملاح والمخللات حفاظا على صحته، وهناك 8 أعراض تؤكد إصابة الطفل بأمراض الكلى، منها:



1- تورم بالجسم.

2- دم بالبول.

3- زلال بالبول.

4- ارتفاع ضغط الدم.

5- التهابات البول.

6- تشوهات خلقية بالمسالك البولية.

7- القيلة السحائية "أي فتحة في أسفل الظهر متصلة بسائل النخاع الشوكي".

8- تضخم الكلى عند الجنين.