ساحل العاج تجلي اكثر من 150 من مواطنيها من ليبيا

ابيدجان، ساحل العاج (ا ف ب)

أجلت ساحل العاج الثلاثاء أكثر من 150 من مواطنيها العالقين في ليبيا بعد محاولات عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال الحسن دياموتيني زيي مدير مكتب وزير الاندماج الأفريقي والعاجيين في الخارج الذي يشرف على العملية "إنها عملية إخلاء إنسانية لـ151 مواطنا كانوا محتجزين في مراكز احتجاز في ليبيا".

وأشاد بعملية "ناجحة" بدعم من منظمة الهجرة الدولية التي "تشجعنا في حملتنا ضد الهجرة غير الشرعية" إلى أوروبا.

وقال عبد الرحمن سانغاري أحد المرحلين لدى نزوله من الطائرة "أنا سعيد جدا بالعودة. كنا في سجون (في ليبيا) محرومين من الغذاء ونتعرض للضرب كل يوم".

وكانت ساحل العاج أجلت في نوفمبر 2016، 44 من مواطنيها من ليبيا.