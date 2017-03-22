أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ساحل العاج تجلي اكثر من 150 من مواطنيها من ليبيا

Google+ Print
ساحل العاج تجلي اكثر من 150 من مواطنيها من ليبيا ساحل العاج تجلي اكثر من 150 من مواطنيها من ليبيا

مصراوي Masrawy

مواطنون من ساحل العاج ينتظرون وصول حقائبهم في مطار

ابيدجان، ساحل العاج (ا ف ب)

أجلت ساحل العاج الثلاثاء أكثر من 150 من مواطنيها العالقين في ليبيا بعد محاولات عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال الحسن دياموتيني زيي مدير مكتب وزير الاندماج الأفريقي والعاجيين في الخارج الذي يشرف على العملية "إنها عملية إخلاء إنسانية لـ151 مواطنا كانوا محتجزين في مراكز احتجاز في ليبيا".

وأشاد بعملية "ناجحة" بدعم من منظمة الهجرة الدولية التي "تشجعنا في حملتنا ضد الهجرة غير الشرعية" إلى أوروبا.

وقال عبد الرحمن سانغاري أحد المرحلين لدى نزوله من الطائرة "أنا سعيد جدا بالعودة. كنا في سجون (في ليبيا) محرومين من الغذاء ونتعرض للضرب كل يوم".

وكانت ساحل العاج أجلت في نوفمبر 2016، 44 من مواطنيها من ليبيا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى

الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى