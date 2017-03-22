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إصابة 10 طالبات باختناق جراء نشوب حريق في دمياط

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إصابة 10 طالبات باختناق جراء نشوب حريق في دمياط إصابة 10 طالبات باختناق جراء نشوب حريق في دمياط

مصراوي Masrawy

اختناق طالبات - ارشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور جمال عبدالناصر، مدير مديرية الشئون الصحية بدمياط، إن مستشفى فارسكور المركزي، استقبل اليوم الأربعاء، 10 طالبات بالمدرسة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الروضة التعليمية، لإصابتهن باختناقات.

وأكد عبد الناصر، في تصريح لـ"مصراوي"، أن جميع الحالات في تحسن بعد تقديم العلاج اللازم لهن، مشيرًا إلى نقل الطالبات فور الإبلاغ عن الواقعة إلى المستشفى.

وبحسب مصدر أمني، فإن الحادث جاء نتيجة اشتعال النيران في مبنى مجاور للمدرسة، ما أدى لتصاعد ألسنة اللهب واختناق المصابات، نافيًا توزيع وجبات مدرسية عليهن، موضحًا أن مشادات كلامية وقعت بين عدد من أولياء الأمور وإدارة المدرسة وجرى السيطرة عليها.

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مصراوي Masrawy

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