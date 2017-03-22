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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 22-3-2017 في الأسواق المصرية

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 22-3-2017 في الأسواق المصرية أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 22-3-2017 في الأسواق المصرية

اللحوم والدواجن اليوم، ما زالت تستقر أسعار اللحوم والدواجن على الأسعار المسجلة، خلال تعاملات الأيام السابقة في الأسواق المصرية، على أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الأسعار للحوم والدواجن المجمدة المستوردة، خلال أربعين يوما عقب نفاذ الكميات الموجودة في السوق، نتيجة إعلان هيئة الخدمات البيطرية يوم الاثنين عن حظر مؤقت لواردات من اللحوم المجمدة والدواجن من دولة البرازيل، حتي يتم التأكد من تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية خلال عملية الذبح .

وفيما يلي متوسط الأسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية، حسب آخر تحديث للأسعار.

 

متوسط أسعار اللحوم في الأسواق الأربعاء 22-3-2017 :

كيلو اللحم البتلو :                    من 100 إلى 130 جنيه.

كيلو اللحم الجاموسى :             من 100 إلى 110 جنيه.

كيلو اللحم الجملى :                  من 70 إلى 95 جنيه.

كيلو اللحم الكندوز :                  من 95 إلى 100 جنيه.

كيلو اللحم المفروم :                 120 جنيه.

كيلو البوفتيك :                       110 جنيه.

كيلو اللحم البرازيلى :                من 50 إلى 75 جنيه.

كيلو اللحم السودانى :               من 70 إلى 75 جنيه.

كيلو اللحم الضأن البلدى :           من 100 إلى 130 جنيه.

كيلو اللحم الضأن المستورد :       من 55 إلى 75 جنيه.

كيلو السجق :                        من 65 إلى 80 جنيه.
كيلو الكبد البلدى :                    من 100 إلى 110 جنيه.

كيلو الكبدة المستوردة :              من 30 إلى 75 جنيه.

 

متوسط أسعار الدواجن فى الاسواق اليوم الأربعاء 22-3-2017 :

كيلو الفراخ البيضاء :                من 28.50 إلى 32 جنيه.

كيلو الدواجن البيضاء المبردة :     من 28 إلى 35 جنيه.

كيلو كبد الدجاج :                   40 جنيه.

كيلو الفراخ البلدى :                من 29 إلى 45 جنيه.

كيلو الارانب :                      من 45 إلى 54 جنيه.

كيلو البط :                          من 30 إلى 45 جنيه.

كيلو الرومى :                       من 30 إلى 48 جنيه.

زوج السمان :                       من 23 إلى 30 جنيه.

زوج الحمام :                        من 40 إلى 50 جنيه.
يجب التنبيه إلى أن الاسعار المذكورة أعلاه، هي متوسط أسعار اللحوم و الدجاج الموجودة فى الاسواق، مع مراعاة اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى وعلى حسب التسعيرة التى يضعها كل تاجر.

المصدر : مصرفايف

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