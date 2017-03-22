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المرور: تركيب 14 شاشة عرض لمطالع ومنازل كوبري أكتوبر لحل مشكلة الزحام

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المرور: تركيب 14 شاشة عرض لمطالع ومنازل كوبري أكتوبر لحل مشكلة الزحام المرور: تركيب 14 شاشة عرض لمطالع ومنازل كوبري أكتوبر لحل مشكلة الزحام

مصراوي Masrawy

تركيب 14 شاشة عرض لمطالع ومنازل كوبري أكتوبر

كتب - علاء عمران:

أكد اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن الإدارة ستقوم بتركيب 14 شاشة عرض لمطالع ومنازل كوبري أكتوبر؛ لحل مشكلة الزحام المتكرر بواقع تركيب 8 شاشات بمطالع الكوبري بالقاهرة و 6 بمطالع الجيزة بهدف تصفية الكثافات المرورية التي نراها أعلى الطريق.

وأضاف اللواء علاء متولي، خلال فاعليات مؤتمر طب أطفال الأزهر بقاعة مؤتمرات مستشفى سيد جلال، أن تركيب الشاشات بمطالع الكوبري المختلفة؛ تفيد بوجود كثافات مرورية؛ وتعريف المواطن بالطرق البديلة له، بالإضافة إلى تحديد زمن الرحلة التي يقصدها قائدو السيارات و بهدف تعليم المواطنين بقواعد وٱداب المرور وكيفية الإلتزام بالحالات المرورية منعًا للزحام المروري وعدم التسابق خلال السير أعلى الطريق.

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