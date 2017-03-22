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وزير الداخلية يوفد بعثة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين بإيطاليا

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وزير الداخلية يوفد بعثة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين بإيطاليا وزير الداخلية يوفد بعثة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين بإيطاليا

مصراوي Masrawy

مجدي عبدالغفار وزير الداخلية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

وافق اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، على قيام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإيفاد بعثات قانونية وفنية وأجهزة ومعدات تصوير للدول التي يتوافر بها العدد المناسب من المصريين الراغبين في الحصول على مصدرات قطاع الأحوال المدنية.

وتقرر سفر عدد من ضباط وموظفي قطاع مصلحة الأحوال المدنية إلى دولة إيطاليا "روما-ميلانو" لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين المقيمين بها؛ وذلك اعتبارًا من يوم "27/3/2017" لمدة "10" أيام.

جاء ذلك في إطار الحرص على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج وتقديم الخدمات بمحال إقامتهم دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد لاستخراج بطاقات الرقم القومي، وفي إطار سياسات وزارة الداخلية التي تهدف لتوفير كافة الخدمات للمواطنين داخل البلاد وخارجها في سهولة ويسر.

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