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خدعوك فقالوا.. "الليموناده" تقضي على البرد

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خدعوك فقالوا.. "الليموناده" تقضي على البرد خدعوك فقالوا.. "الليموناده" تقضي على البرد

مصراوي Masrawy

خدعوك فقالوا.. "الليموناده" تقضي على البرد

كتبت - ميرا ماهر:

كثيراً ما ننصح عند الشعور بأعراض البرد بتناول الفاكهة التي تحتوي على فيتامين "C" كالليمون والبرتقال، حيث أنه يوجد معتقد سائد بأن شرب الماء بالليمون من أفضل الطرق للتتغلب على نزلات البرد كما أنها جيدة لفقدان الوزن والتخلص من السموم في الجسم وتقليل الشهية وتعديل عمليات الجهاز الهضمي.

لكن أثبتت دراسة يابانية نشرها موقع "Medical Daily" أن شرب المياه بالليمون لا يمد الجسم بالفيتامينات اللآزمة بسبب فقدان الثمرة للعديد من هذه الفيتامينات بمجرد خلطها بالماء.

وفي نفس الوقت أكدت عالمة التغذية " دانا هونيس " في جامعة كاليفورنيا بمركز لوس أنجلوس الطبي، أنه لا يمكن تجاهل إيجابيات ثمرة الليمون في فقدان الوزن لاحتوائه على فيتامين "C".

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