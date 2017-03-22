بالصور.. عيش أجواء الفضاء من غرفتك

كتب - هشام عواض:

يجذب جمال الفضاء الخارجي انتباهنا ويبهرنا، ويجعل الكثير منا يرغب في خوض تجربة زيارته، لكن هذا بالتأكيد ليس شيئًا ممكنًا.

وهناك طريقة تجعلنا نعيش في أجواء مثل الفضاء الخارجي، وهي بصنع مصابيح مشابهة للقمر في الشكل، ووضعها في غرف المنزل، بحسب "boredpanda".

قامت عالمة الفيزياء الإيطالية، ماريا إيلينا، بصنع مجسمات للقمر من كرات بلاستيكية معاد تدويرها، وزينتها من الخارج بطلاء غير سام.

وصنعت "إيلينا"، عددًا من الكواكب من بينها المشتري ونبتون، والمريخ، واستخدمت صور علمية للكواكب حتى تتأكد من صنع الكواكب مماثلة للحقيقية، من حيث الحفر والمنخفضات وشك السطح.

وقالت "إيلينا"، أن صنع القمر يتطلب 6 مراحل حتى يظهر في شكله النهائي، ويستغرق حوالي من 4 إلى 6 ساعات من العمل، وأكدة أنها لا تشعر بالملل من هذا.

وأضافت "إيلينا"، أنه عندما تنتهي من الطلاء الخارجي تترك الكرة حتى تجف، ثم تضع بداخلها مصباح صغير، حتى ينيرها ويظهر مثل القمر الحقيقي.