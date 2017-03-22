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ضبط تشكلين عصابيين لسرقة السيارات في شبين القناطر وقليوب

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ضبط تشكلين عصابيين لسرقة السيارات في شبين القناطر وقليوب ضبط تشكلين عصابيين لسرقة السيارات في شبين القناطر وقليوب

مصراوي Masrawy

ضبط تشكلين عصابيين لسرقة السيارات

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:
نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في ضبط تشكلين عصابيين، لسرقة السيارات بالإكراه بشبين القناطر وقليوب.
تلقي المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث شبين القناطر، بلاغا من محمد أحمد محمود عزب، سائق بشركة شهيرة للصناعات الغذائية، بسرقة السيارة رقم "ف س 5278" ماركة شيفروليه جامبو بيضاء اللون بصندوق، والعثور في وقت لاحق على السيارة متروكه بناحية كفر الصهبي بدائرة المركز.
بإجراء التحريات السرية، تمكنت الجهود من تحديد مرتكبي الواقعة، وهم "سالم ع" سائق بذات الشركة، و"محمد ن س"، عاطل، وتم ضبط المتهمين، اللذين أقرا بارتكاب الواقعة وتفاصيلها.
وفي قليوب، ضبطت مباحث المركز، 3 أشخاص يقومون بفك صندوق من سيارة ربع نقل بطريق قرية ميت حلفا، بعد تجمع الأهالي حولهم والإمساك بهم.
وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 5600 جنح قسم الأزبكية لسنة 2017م، بلاغ المواطن السيد علي عليوة علي، 47 سنة، صاحب مكتبة بالفجالة، ومقيم بمشتول السوق في الشرقية، من أمام المكتبة خاصته.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 6575 جنح مركز قليوب لسنة 2017م، وجار العرض على النيابة.

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مصراوي Masrawy

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