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السياحة تشارك في فعاليات "ساعة الأرض" وتطفئ أنوار المنشآت الفندقية

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السياحة تشارك في فعاليات "ساعة الأرض" وتطفئ أنوار المنشآت الفندقية السياحة تشارك في فعاليات "ساعة الأرض" وتطفئ أنوار المنشآت الفندقية

مصراوي Masrawy

وزارة السياحة

كتب - مصطفى المنشاوي:

تشارك وزارة السياحة في فعاليات "ساعة الأرض"، وهيّ حملة إطفاء الأنوار العالمية التي تحرص الدولة على المشاركة بها سنوياً، حيث يتم إطفاء الأنوار يوم السبت المقبل من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساءً؛ بهدف التوعية بمخاطر تغير المناخ.

وانضمت لمبادرة "ساعة الأرض" منذ عام 2009.

ودعت وزارة السياحة المنشآت السياحية والفندقية والمزارات السياحية للمشاركة في الحملة بما يتماشى مع دعواتها في التحول الأخضر واستخدامات الطاقة النظيفة.

وتستهدف المشاركة الدعوة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية والتحول لاستخدام الطاقة النظيفة ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع في حماية البيئة من خلال إطفاء الأضواء الغير ضرورية لمدة ساعة.

يذكر أن مبادرة "ساعة الأرض" انطلقت عام 2007 في مدينة سيدنى الاسترالية، حيث استخدمت المطاعم شموعا للإضاءة واطفأت الانوار في المنازل والمباني الشهيرة كدعوة للتوعية بمخاطر ظاهرة الاحتباس الحرارى والتشديد على ضرورة قيام الدول الكبرى بمراجعة سياساتها البيئية.

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