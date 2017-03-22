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جامعة الأزهر: بدء امتحانات نهاية العام 20 مايو

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جامعة الأزهر: بدء امتحانات نهاية العام 20 مايو جامعة الأزهر: بدء امتحانات نهاية العام 20 مايو

مصراوي Masrawy

مجلس جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قرر مجلس جامعة الأزهر، بدء امتحانات نهاية العام لكليات القاهرة والأقاليم، 20 مايو المقبل.

وقدم المجلس في جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء، الشكر للدكتور إبراهيم الهدهد القائم بأعمال رئيس الجامعة السابق، على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه منصبه.

وأشاد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، بجهود الهدهد الإدارية والعلمية، مشيرًا إلى أن المناصب تمضي فترتها وتنقضي وتظل الإسهامات العلمية والإدارية خير ما يبقى لإفادة الدين والوطن.

ومن جانبه أعرب الهدهد عن بالغ شكره للجامعة أساتذة وطلابًا وموظفين، مؤكدا أنه سيظل جنديا في خدمة الأزهر الشريف طوال عمره.

كان مصراوي، قد نشر بالأمس اعتزام جامعة الأزهر، عقد امتحانات نهاية العام 20 مايو المقبل.

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