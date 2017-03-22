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زلزال في بالي يثير ذعر السياح

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زلزال في بالي يثير ذعر السياح زلزال في بالي يثير ذعر السياح

مصراوي Masrawy

سياح في دنباسار في 22 مارس 2017 (أ ف ب)

بالي، إندونيسيا (أ ف ب)
ضرب زلزال بقوة 5,5 درجات صباح الأربعاء جزيرة بالي في إندونيسيا من دون أن يسفر عن ضحايا ولكنه أثار هلع السياح الذين هرعوا خارج فنادقهم مذعورين.

وقال المركز الأمريكي للعلوم الجيولوجية إن الزلزال الذي وقع في الساعة السابعة صباحا (23,00 ت ج الثلاثاء) يقع مركزه على عمق 118 كلم تحت سطح البحر وعلى بعد حوالى 10 كلم شمال شرق دنباسار عاصمة الجزيرة الأكثر ارتيادا من قبل السياح في الأرخبيل.

من جهتها قالت الوكالة الإندونيسية للكوارث الطبيعية إنه على الرغم من العمق الكبير للزلزال فقد شعر به السكان بقوة طيلة حوالى خمس ثوان في دنباسار.

وقال نيزومان باسيك الموظف في فندق "سايانغ ماها مارتاه" لوكالة فرانس برس إن "العشرات من نزلائنا خرجوا راكضين من غرفهم لحظة حصول الزلزال".

واضاف الموظف في الفندق الواقع في كوتا، أحد الأحياء السياحية الأكثر شعبية في بالي، إن "الأمور عادت إلى طبيعتها وكل شيء تحت السيطرة".

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