اليوم.. انطلاق معسكر منتخب المحليين استعدادًا لمواجهة «بنين»

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ينطلق اليوم الأربعاء معسكر منتخب المحليين المغلق تحت قيادة هاني رمزي، استعدادًا لودية «بنين» 27 مارس الجاري، فى إطار استعدادات الفراعنة لمواجهة المغرب أغسطس المقبل، في تصفيات أمم إفريقيا.

واختار هاني رمزي، المدير الفني للمنتخب، 24 لاعبًا للمشاركة في المعسكر هم: عماد السيد (طلائع الجيش)، ومحمد عواد، ومحمود متولي، وإبراهيم حسن (الإسماعيلي)، وإسلام طارق (طنطا)، وحسين الشحات، وأحمد سامي، وهشام محمد (مصر المقاصة)، ورجب بكار (سموحة)، وصلاح سليمان (إنبي)، ومحمود علاء (وادي دجلة)، ومحمد حمدي (المصري)، وأحمد أبوالفتوح (الزمالك)، وسيد سالم، ومحمد هلال (وادي دجلة)، ونور السيد، وخالد قمر (الاتحاد السكندري)، ومصطفى شبيطة(بتروجت)، ومحمد حسن (بلدية المحلة)، ومحمد عنتر (الأسيوطي)، ومحمد رمضان، وناصر ماهر (بتروجت)، وكريم وليد"نيدفيد" (الأهلي)، وعمرو مرعي (إنبي).