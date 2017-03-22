توتي يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات بخصوص مستقبله مع روما

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللاعب الإيطالي فرانشيسكو توتي، إنه لم يحدد مستقبله مع فريق روما بعد، حسبما صرح لشبكة قنوات "Canale 5" الإيطالية.

وأوضح توتي، بأنه من الوارد أن ينضم إلى مجلس إدارة روما في غضون عام من الآن وربما يقرر أن يواصل اللعب مع ذئاب العاصمة لموسم جديد، حيث ينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا مع الفريق العاصمي الصيف المقبل.

وأشار رئيس نادي روما جيمس بالوتا هذا الأسبوع، أن هناك عقد لمدة 6 سنوات ينتظر توتي للعمل كمدير رياضي للنادي، إلا أن القائد الذي حصل على لقب الدوري الإيطالي في مناسبة ولقب كأس إيطاليا مرتين مع روما طوال مسيرته لم يحدد مستقبله بعد.

وفتح توتي الباب أمام جميع الاحتمالات، مشيرا إلى إحتمالية عمله كوكيل للاعبين، لامتلاكه الكثير من الخبرة في مجال كرة القدم.

جدير بالذكر، أن توتي شارك في 11 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.