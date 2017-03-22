مستثمرون صينيون يقتربون من شراء ساوثهامتون

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ذكرت صحيفة تايمز البريطيانة، اليوم الأربعاء، أن شركة تطوير عقارية صينية من مجموعة لاندر سبورتس ديفلوبمنت، تريد شراء نادي ساوثهامتون مقابل 190 ملايين جنيه استرليني.

وأضافت الصحيفة أن في يناير الماضي رفضت مالكة نادي ساوثهامبتون "كاترينا ليبهير" عرضًا من نفس الشركة كان يبلغ حينها 180 ملايين جنيه استرليني.

وتعد كاثرينا ليبهير، هى من تملك ساوثهامتون، بعد وفاة والدها في عام 2010، وتقدر ثروتها بـ 3 مليار جنية إسترليني.

وتابعت تايمز بأن شركة التطوير العقارية صينية عادت هذة الفترة بعرض أفضل، والمفاوضات في مرحلة متقدمة.

الجدير بالذكر أن الاستثمارات الصينية قادمة بقوة لغزو أوروبا، بعد أن تمكنوا من شراء ميلان في وقت سابق مقابل 622 مليون جنيه استرليني، علاوة على جلب الدوري الصيني العديد من نجوم الكرة العالمية.