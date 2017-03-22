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كونتي يسعى لخطف نجم موناكو من مورينيو

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كونتي يسعى لخطف نجم موناكو من مورينيو كونتي يسعى لخطف نجم موناكو من مورينيو

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يرغب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، في ضم الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب خط وسط موناكو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك حسبما أفادت صحيفة ميرور البريطانية.

وأضافت ميرور، أن تشيلسي يجهز 32 ملايين جنيه استرليني لضم باكايوكو صاحب الـ 22 عامًا، لخطفه من منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، مانشستر يونايتد الذي يعتبره جوزيه مورينيو المدير الفني للشايطين الحمر خليفة مايكل كاريك، قائد الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي يريد استثمار الـ 52 مليون جنيه استرليني، التي دخلت خزائن البلوز من بيع أوسكار صاحب الـ 25 عاماً إلى شنجهاي الصيني.

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