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مانشستر يونايتد يستعد للموسم المقبل بمواجهة برشلونة والريال

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مانشستر يونايتد يستعد للموسم المقبل بمواجهة برشلونة والريال مانشستر يونايتد يستعد للموسم المقبل بمواجهة برشلونة والريال

التحرير

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن مباريات الفريق الخمسة التي سيخوضها خلال جولته الصيفية تحضيرًا للموسم المقبل، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للشياطين الحمر. 

وستكون جولة مانشستر يونايتد، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، في الولايات المتحدة الأمريكية قبل بداية الموسم المقبل، سيخوض خلالها الفريق 5 مباريات ودية في "لوس أنجلوس، سولت لايك سيتي، سانتا كلارا، واشنطن". 

وفيما يلي نستعرض لكم المواجهات الخمسة:-

- مانشستر يونايتد × لوس أنجلوس جلاكسي 15 يوليو.

- مانشستر يونايتد × ريال سالت ليك 17 يوليو.

- مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي 20 يوليو.

- مانشستر يونايتد × برشلونة 23 يوليو.

- مانشستر يونايتد × ريال مدريد 26 يوليو.

وأشار الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، إلى أن أول زيارة للفريق للولايات المتحدة الأمريكية كانت في عام 1950. 

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التحرير

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