تعرف على الأرقام القياسية لبوفون قبل خوضه المباراة الـ1000

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يواصل الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون كتابة التاريخ، حيث من المنتظر أن يخوض مباراته رقم 1000 طوال مسيرته مع كرة القدم الجمعة المقبلة أمام ألبانيا في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويحتقل بوفون في تلك المباراة بتحقيق إنجازين جديدين، الأول هو خوض المباراة رقم 1000، كما سبق وأن ذكرنا والثانية كونه سيصبح أكثر اللاعبين الأوروبين خوضا للمبارايات الدولية بـ167، متخطيا الحارس الإسباني إيكر كاسياس.

ويمتلك بوفون مسيرة هائلة مع الأرقام المذهلة في كرة القدم، حيث تواجد في 5 كؤوس عالم من قبل بدءً من عام 1998 وبإمكانه المشاركة في 6 حال نجحت إيطاليا في التأهل إلى مونديال روسيا المقبل.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد مع الأرقام الفريدة، فلم يحافظ أي حارس في الدوري الإيطالي على نظافة شباكه في مبارايات متتالية أكثر من بوفون الذي صنع التاريخ، بعدم استقبال أية أهداف لمدة 973 دقيقة متتالية، متخطيًا أساطير من أمثال سيباستيانو روسي ودينو زوف.

ولعب بوفون مباراته الرسمية الأولى مع بارما أمام ميلان في الدوري الإيطالي يوم 19 نوفمبر من عام 1995، الأمر الذي يؤكد الموهبة الكبيرة التي تمتع بها بوفون، خاصة أن خط هجوم ميلان تواجد فيه في ذلك التوقيت روبرتو باجيو وجورج واياه وزفونيمير بوبان.

وعن تلك المباراة، علق مدرب حراس المرمى لفريق بارما في ذلك التوقيت إيرميس فيولجوني، بأنه عندما أعلن التشكيل أخبر جميع الأشخاص من حوله بضرورة عدم القلق، وأن شباك الفريق لن تستقبل أية أهداف، وبالفعل انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليبدأ بوفون مسيرته بشباك نظيفة وهو الأمر الذي سيعتاد عليه في مسيرته فيما بعد.

وحظى بوفون بمسيرة جيدة مع بارما، حيث توج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي قبل الرحيل إلى يوفنتوس، ونجح الأسبوع الماضي في الدقيقة 65 من مباراة سامبدويا في الدوري الإيطالي من خوض 39,706 دقيقة بقميص يوفنتوس، متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة جيامبيرو بونيبرتي.

وعلى الرغم من بلوغ بوفون عامه الـ39، إلا أنه لم تظهر عليه أي ملامح لإنخفاض المستوى أو رغبة في إعتزال اللعبة، حيث يرغب في مواصلة اللعب وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية.