ضبط موظفين بـ«زراعة» القليوبية وزعا أسمدة ومبيدات منتهية الصلاحية

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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط موظفين بزراعة القليوبية لقيامهما بتوزيع أسمدة منتهية الصلاحية وأخرى محظور تداولها داخل مخزن غير مرخص مما يضر بالتربة الزراعية، وتم التحفظ على كميات كبيرة من المبيدات داخل المخزن وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية إخطارًا من مباحث الأموال العامة والتموين، بورود معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة التموين مفادها قيام كل من "محمد. ع" مقيم طحوريا دائرة مركز شبين القناطر، و"أحمد.ع" 35 سنة، أمناء مخازن الشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بتخزين كميات من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية وقيامهما بوضع استيكر بتواريخ حديثة على تلك المبيدات لإعادة تدويرها وبيعها.

عقب تقنين الاجراءات وباستهداف وتفتيش المخزن تمكن ضبط 1504 كرتونة مبيدات زراعية مدون عليها "أكادى" بداخل كل كرتونة 50 عبوة، و300 كرتونة بداخل الواحدة 50 عبوة عليها استيكر بتاريخ حديث وصلاحية لمدة عام وكمية من الاستيكرات المعدة لتغيير تاريخ الصلاحية لم يتم وضعها على المنتج.

وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما قررا بأن ذلك يتم بناء على تعليمات الشركة محل عملهما، بناء على موافقة المعامل المركزية للمبيدات بوزارة الزراعة وذلك عقب تحليلها ومد فترة صلاحيتها لمدة عام.

باستدعاء لجنة من المعامل المركزية للمبيدات بوزارة الزراعة بعد الفحص قدما تقريرًا يفيد بأنه عقب التفتيش على المخزن تبين عدم قيام معامل وزارة الزراعة بمد فترة صلاحية ذلك المنتج الذي تم ضبطه، وأن الشركة لم تتقدم لوزارة الزراعة لتجديد صلاحية هذه المبيدات، مما يعد مخالفة لقانون وزارة الزراعة رقم 53 لسنة 1966م بحيازة مبيدات منتهية الصلاحية.

وبتفتيش المخزن بمعرفة اللجنة من مديرية الزراعة بالقليوبية تبين أنه غير مرخص وبداخله 25 أسطوانة "مبيد غازى" محظور تداوله واستخدامه فى الأراضى الزراعية.

وأفادت اللجنة بأن المخزن غير حاصل على أى تراخيص من مديرية الزراعة لتجارة الأسمدة أو المبيدات الزراعية، وتم التحفظ على كميات من الأسمدة الزراعية وهى 6786 شيكارة مختلفة الأنواع و8499 كرتونة سماد.

تم التحفظ على المخزن محل الضبط والمضبوطات تحت الحراسة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2267 جنح قسم قليوب لسنة 2017، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.