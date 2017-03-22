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اجتماع برلماني عاجل لمناقشة زيادة تذكرة المترو

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اجتماع برلماني عاجل لمناقشة زيادة تذكرة المترو اجتماع برلماني عاجل لمناقشة زيادة تذكرة المترو

التحرير

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قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عقد اجتماع طارئ ظهر اليوم الأربعاء، لنظر طلب زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، عقب تصريحات وزير النقل بشأن خسارة الهيئة بشكل مستمر.

كانت الحكومة قد طلبت رفع سعر التذكرة منذ 8 شهور، وتم تأجيل مناقشة طلبها إثر عاصفة الرفض البرلماني والشعبي.

وتقدم أشرف رحيم، عضو لجنة النقل والمواصلات، بطلب إحاطة رفض خلاله المساس بسعر تذكرة هذا المرفق الذي يعتمد عليه الملايين في تنقلاتهم اليومية خاصة الطلبة والموظفين والعمال.

وطالب النائب، من الحكومة الكف عن اللجوء إلى أسهل الحلول واسرعها وهو زيادة الأسعار، داعيا المسئولين بوزارة النقل ومرفق مترو الأنفاق بحسن إدارة واستغلال المترو والبحث عن وكالة إعلانية تشتري حقوق الإعلان في محطات المترو وعلى جانبي المحطات وعودة الإعلانات التليفزيونية، مما سيدر الملايين على المترو.

وجدد النائب، طلبه باستثمار وجهي تذكرة المترو، في إعلانات تطبع عليها، وهو ما سيوفر مبالغ كبيرة بدلا من التفكير في زيادة سعر التذكرة.

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التحرير

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