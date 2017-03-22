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«وحدة الدعم بقناة السويس»: نسعى لجذب المارد الاقتصادي بدول شرق آسيا

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«وحدة الدعم بقناة السويس»: نسعى لجذب المارد الاقتصادي بدول شرق آسيا «وحدة الدعم بقناة السويس»: نسعى لجذب المارد الاقتصادي بدول شرق آسيا

التحرير

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أكد رئيس وحدة الدعم الفني بهيئة قناة السويس، المهندس تامر حماد، أن البضائع المارة في قناة السويس تبلغ 8% من حجم التجارة العالمية، مما جعلنا نفكر في إنشاء المنطقة اللوجيستية في ميناء شرق بورسعيد مع إنشاء أكبر منطقة أرصفة موانئ بالشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي واللواء يحيى الكدواني واللواء أسامة متولي وكيلي اللجنة لهيئة قناة السويس، حيث كان في استقبالهم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس و اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية .

وأضاف "حماد" أننا نسعى إلى الاستفادة من المارد الاقتصادي القادم من دول شرق آسيا لأن هذه الدول أصبحت تنمو بشكل سريع.

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التحرير

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