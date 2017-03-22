السبت المقبل.. بدء تلقي رغبات سكان مثلث ماسبيرو

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مع المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، ومسئولى الوزارة والمحافظة عن ملف "ماسبيرو" للاتفاق على آليات تلقى رغبات شاغلى الوحدات السكنية، واختيارهم بين البدائل التى سبق طرحها عليهم منذ أسبوعين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تم التنسيق بين الوزارة والمحافظة على بدء تلقى رغبات شاغلى الوحدات السكنية بماسبيرو، بداية من السبت المقبل، حيث تم تجهيز 8 مجموعات عمل، لتجميع الرغبات، فى منطقة "وابور التلج"، وسيتم استقبال الشاغلين ومساعدتهم على اختيار البديل الذى يناسبهم، عن طريق شرح تفاصيل البدائل المختلفة، لمن يرغب، وتوجيههم على الشباك المخصص لإبداء رغباتهم، وذلك عن طريق متخصصين فى هذا الملف من الوزارة والمحافظة.

وكلَّف الوزير بإعداد مذكرة تفصيلية عن خطوات تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وآليات التعامل مع الشاغلين، لسرعة عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه شدد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، على ضرورة حسن استقبال شاغلى الوحدات السكنية، حين إبداء رغباتهم، وتوفير التأمين الكامل للمنطقة، مشيراً إلى أن المحافظة استعدت لنقل من يرغب فى الحصول على وحدة سكنية فى حى الأسمرات (2)، وهناك نحو 4700 وحدة سكنية جاهزة حالياً، ومؤثثة، ويتم حالياً الانتهاء من عقود الحصول على هذه الوحدات السكنية، كما يتم أيضاً الانتهاء من عقود الاتفاق التى سيتم توقيعها لمن يرغب فى الحصول على التعويض المادى.