وزارة السياحة تشارك في «ساعة الأرض»

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أعلنت وزارة السياحة، مشاركتها في فعاليات "ساعة الأرض" وهي حملة إطفاء الانوار العالمية التي تحرص الدولة على المشاركة بها سنوياً حيث يتم إطفاء الانوار يوم السبت القادم من الساعة 08:30 إلى 09:30 مساءاً بهدف التوعية بمخاطر تغير المناخ، وقد انضمت مصر لتلك الحملة عام ٢٠٠٩

ودعّت وزارة السياحة، في بيان صادر عنها اليوم، المنشآت السياحية والفندقية والمزارات السياحية للمشاركة في الحملة بما يتماشى مع دعواتها في التحول الأخضر واستخدامات الطاقة النظيفة.

يذكر أن حملة "ساعة الأرض" تهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية والتحول لاستخدام الطاقة النظيفة ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع في حماية البيئة من خلال إطفاء الأضواء الغير ضرورية لمدة ساعة.

يذكر أن مبادرة ساعة الأرض انطلقت عام 2007 في مدينة سيدنى الاسترالية حيث استخدمت المطاعم شموعا للإضاءة واطفأت الانوار في المنازل والمباني الشهيرة كدعوة للتوعية بمخاطر ظاهرة الاحتباس الحرارى والتشديد على ضرورة قيام الدول الكبرى بمراجعة سياساتها البيئية.