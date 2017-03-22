بدء التفاوض مع البنك الدولي على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار

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أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أنها عقدت اجتماعًا مع بعثة من البنك الدولي من واشنطن والتي ستزور مصر حاليًا للتفاوض حول الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار، من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وذلك بمقر مجلس الوزراء.

وأوضحت "نصر" أن هذه البعثة تزور مصر للتأكيد على الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والتعرف على الخطوات التي اتخذتها الحكومة في المجالات التي يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال.

وأشارت إلى أن المستهدف أن تقوم مصر بعدد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتصنيفها من ضمن الاقتصاديات الناشئة.

وأوضحت وزيرة الاستثمار أن الحكومة تمضي في اتخاذ عددًا من الإصلاحات، من شأنها دعم القطاع الخاص، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات بمصر.

وذكرت أن هذه البعثة تأتي بعد حصول مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار، والتي تدل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهي فترة سيقدم فيها البنك الدولي تمويلًا قدره نحو 6 مليارات دولار.

وأكدت "نصر" أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات، كما يتم العمل على إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات.