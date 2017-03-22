صور| محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لأول مرة منذ ثورة يناير

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قال اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان اليوم الأربعاء إن ما يتم حاليًا من إجراءات تأمين شاملة لبحيرة ناصر لأول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011، هو عمل بطولى ووطنى لا يقل أهمية عما يقوم به الجنود من تأمين سيناء وتأمين الحدود المصرية، لتحقيق الأهداف المرجوة من البحيرة والتى يأتى فى مقدمتها تنمية الثروة السمكية داخلها.

جاء ذلك فى ختام أكبر حملة لعودة الانضباط داخل بحيرة ناصر التى قادها المحافظة، بمرافقة مدير أمن أسوان اللواء مجدى موسى لمدة يومين كاملين، بهدف الضرب بيد من حديد والتصدى لعمليات الصيد غير المشروع التى تقوم بها مافيا تهريب الأسماك خلال فترة وقف الصيد بالبحيرة التى تمتد إلى 15 مايو المقبل.

وأضاف حجازى أن وقف الصيد ببحيرة ناصر لم يحدث بشكل كامل خلال الـ6 سنوات الماضية، مثلما يحدث الآن.

وكلف رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر بسرعة إعداد خطة تنمية وتطوير بحيرة ناصر خلال أسبوع من الآن بالتنسيق مع المختصين والجهات المعاونة، ليتم عرضها على المحافظ ومن ثم على اللجنة الرئاسية.