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غلق 3 محلات بباب الشعرية لمخالفتها شروط التراخيص وبيع لحوم فاسدة

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غلق 3 محلات بباب الشعرية لمخالفتها شروط التراخيص وبيع لحوم فاسدة غلق 3 محلات بباب الشعرية لمخالفتها شروط التراخيص وبيع لحوم فاسدة

التحرير

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شن اللواء خالد عقل، رئيس حي باب الشعرية، حملة مكبرة تمثلت في مسئولي المربعات وإدارة المحلات والاشغالات وكذلك مفتشي الطب البيطري ومفتشي الصحة والأغذية والتموين وذلك للمرور على المحلات والمطاعم المختلفة وضبط المخالفين.

وأكد "عقل" أن الحملة أسفرت عن تشميع وغلق  4 محلات لمخالفاتهم شروط التراخيص والاشتراطات الصحية، وتم تحرير 3 محاضر غلق لمخالة شروط التراخيص ومحضر لمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وأضاف رئيس الحي أنه تم ضبط كمية من اللحوم المفرومة بأحد هذه المحلات وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم اعدام تلك الكمية بمعرفة مفتشى الطب البيطرى بالطرق القانونية واتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الحالات، كما تم رفع بعض الاشغالات التى وجدت اثناء مور الحملة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بمعرفة الحى.

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التحرير

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