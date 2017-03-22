ضبط صاحب شركة الكترونيات لاستخدامه علامة تجارية مملوكة للغير

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تموين القاهرة، من ضبط صاحب شركة الكترونيات، بمدينة بدر، لاستخدامه علامة تجارية مملوكه للغير لتحقيق أرباح غير مشروعه غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

كانت معلومات سرية وردت لضباط مباحث التموين، مفادها قيام "عادل.ع"، 37 سنة، صاحب الشركة المتحدة للصناعات الإلكترونية، الكائنة المنطقة الصناعية الرابعة القطعة رقم 29 مدينة بدر دائرة قسم شرطة بدر، باستخدام علامة تجارية مملوكة للغير.

وعقب تقنين الاجراءات تم مداهمة المصنع، وعُثر بداخله على "2700" ساعة يد، و "27" ألف قطعة غيار لساعات اليد، والتي تنوعت ما بين "الماكينة، والباغة، والغطاء، والاوستيك"، وأدوات تصنيع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرهم، وذلك بالإضافة لاستخدامه علامة تجارية "CASiO" المملوكة للغير لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

تحررعن ذلك المحضر رقـم 1449 جنح جزئية قسم بدر لسنة 2017م، وجاري العهرض على النيابة لمباشرة التحقيق.