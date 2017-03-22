أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تأجيل حبس 3 ضباط بقسم الهرم لتورطهم في تعذيب متهم حتى الموت أثناء استجوابه

Google+ Print
تأجيل حبس 3 ضباط بقسم الهرم لتورطهم في تعذيب متهم حتى الموت أثناء استجوابه تأجيل حبس 3 ضباط بقسم الهرم لتورطهم في تعذيب متهم حتى الموت أثناء استجوابه

مصراوي Masrawy

تأجيل حبس 3 ضباط بقسم الهرم

كتب -صابر المحلاوي:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الأربعاء، تأجيل تجديد حبس 3 ضباط من قوة قسم الهرم، في اتهامهم بتعذيب مجند حتى الموت، لمدة أسبوع، بعد طلب الدفاع التأجيل.
وطلب دفاع الضباط الثلاثة أمام المحكمة، أجلًا للاطلاع على ملف القضية، فقررت المحكمة التأجيل مع استمرار حبس الضباط لمدة اسبوع.
وكانت أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية بحبس الضباط الثلاثة بعدما اجرت تحقيقات موسعة في القضية ومناظرة لجثة الشاب التي اسفرت عن اصابته بكدمات وسحجات في انحاء متفرقة من الجسد وباستدعاء الضباط في جلسات متتالية انتهت الي قيام 3 ضباط باحتجاز المجني عليه دون وجه حق لمناقشته بعد الاشتباه به كمتهم بقتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية.

واشارت التحقيقات التي باشرها حسام نصار مدير نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف رئيس النيابة ان الضباط تعدوا بالضرب على الشاب واحتجزوه لقرابة 28 يوما داخل القسم دون اخطار النيابة العامة حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته جراء ضربه.

استدعت النيابة الضباط الثلاثة واجرت معهم تحقيقات مطولة وتمت مواجهتهم بكاميرات المراقبة داخل القسم واقوال عدد من المحجوزين الذين اكدوا امام طارق جودة وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة احتجاز المجني عليه برفقتهم وبعرض نتائج التحقيقات علي النائب العام المستشار نبيل صادق امر بحبس الضباط 4 ايام علي ذمة التحقيقات باتهامات التعذيب البدني والاحتجاز دون وجه حق .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة