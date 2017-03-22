تأجيل حبس 3 ضباط بقسم الهرم لتورطهم في تعذيب متهم حتى الموت أثناء استجوابه

كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الأربعاء، تأجيل تجديد حبس 3 ضباط من قوة قسم الهرم، في اتهامهم بتعذيب مجند حتى الموت، لمدة أسبوع، بعد طلب الدفاع التأجيل.

وطلب دفاع الضباط الثلاثة أمام المحكمة، أجلًا للاطلاع على ملف القضية، فقررت المحكمة التأجيل مع استمرار حبس الضباط لمدة اسبوع.

وكانت أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية بحبس الضباط الثلاثة بعدما اجرت تحقيقات موسعة في القضية ومناظرة لجثة الشاب التي اسفرت عن اصابته بكدمات وسحجات في انحاء متفرقة من الجسد وباستدعاء الضباط في جلسات متتالية انتهت الي قيام 3 ضباط باحتجاز المجني عليه دون وجه حق لمناقشته بعد الاشتباه به كمتهم بقتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية.

واشارت التحقيقات التي باشرها حسام نصار مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف رئيس النيابة ان الضباط تعدوا بالضرب على الشاب واحتجزوه لقرابة 28 يوما داخل القسم دون اخطار النيابة العامة حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته جراء ضربه.

استدعت النيابة الضباط الثلاثة واجرت معهم تحقيقات مطولة وتمت مواجهتهم بكاميرات المراقبة داخل القسم واقوال عدد من المحجوزين الذين اكدوا امام طارق جودة وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة احتجاز المجني عليه برفقتهم وبعرض نتائج التحقيقات علي النائب العام المستشار نبيل صادق امر بحبس الضباط 4 ايام علي ذمة التحقيقات باتهامات التعذيب البدني والاحتجاز دون وجه حق .