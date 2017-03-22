إحالة مأمور قسم شرطة قصر النيل للتحقيق بسبب "سيارة "

كتب - محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني مسئول بمديرية أمن القاهرة، أن مدير أمن العاصمة قرر نقل وإحالة مأمور قسم قصر النيل، لقطاع التفتيش بعد الاشتباه بتورطه بتلقي هدايا من رجال أعمال مقابل عدم تنفيذ أحكام صادرة بشأنهم.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لمصراوي اليوم الأربعاء، أن تحريات أجهزة الأمن بالوزارة أكدت تلقي مأمور قسم قصر النيل سيارة هدية من أحد رجال الأعمال الصادر ضده أحكام بشأن شيكات بدون رصيد، مقابل عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

وأوضح المصدر إلى أنه تم نقل مأمور القسم إلى فرقة حلوان، لحين الانتهاء من التحقيقات .