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ضبط حداد حول ورشته لتصنيع الأسلحة البيضاء في بولاق

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ضبط حداد حول ورشته لتصنيع الأسلحة البيضاء في بولاق ضبط حداد حول ورشته لتصنيع الأسلحة البيضاء في بولاق

مصراوي Masrawy

ضبط حداد حول ورشته لتصنيع الأسلحة البيضاء

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، صاحب ورشة حدادة، لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل الورشة ملكه والاتجار فيها.

كانت معلومات ودرت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق، مفادها أن "علاء.ر"، 37 سنة، صاحب ورشة حدادة، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة وآخرهم قضية 486 لسنة 2010م بولاق "سلاح أبيض"، يقوم بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل الورشة ملكه والاتجار فيها.

وعقب التأكد من صحة التحريات من خلال ما ورد من معلومات، تم وضع عدة أكمنة أمنية تمكن من خلال إحداها ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبتفتيش ورشته عُثر على "109 قطعة سلاح أبيض، و29 مقبض خشبي، و2 منشار حدادي ، ومبرد حدادي ، و7 قطع حديدية معدة للتصنيع.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار فيها.

تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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